Роспотребнадзор не выявил отклонений от нормы в морской воде и песке Крыма

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Исследования не показали отклонений от нормативов в морской воде и песке, взятых в Крыму и Севастополе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе было проведено более 2,5 тысячи исследований морской воды и проверено свыше 7,7 тысячи проб песка. Их анализировали на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ.

Вместе с тем эксперты дали благоприятные прогнозы по рискам на территории Сочи, Туапсинского муниципального округа и входящих в его состав Новомихайловского городского поселения, Джубгского городского поселения, Небугского сельского поселения, муниципального образования город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами. Также позитивные прогнозы коснулись муниципального образования Лазаревское и муниципального образования город-герой Новороссийск.

Кроме того, исследования на соответствие гигиеническим нормативам проводились над рыбой и рыбной продукцией, которые добываются в Черном море. В результате никаких отклонений тоже не выявили, однако Роспотребнадзор продолжает контролировать наличие потенциально опасных веществ.

"Для этого задействованы лаборатории ведомства в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено более 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции", – отметили представители ведомства.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

Специалисты уже приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239". Работы завершатся к 31 марта.

Вместе с тем Владимир Путин поручил кабмину максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал произошедшее миной замедленного действия и призвал ликвидировать последствия загрязнения.