Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 15:48

Туризм
Главная / Новости /

Чернышенко: кабмин приложит все усилия, чтобы россияне смогли отдохнуть на Черном море

Власти приложат усилия, чтобы россияне могли отдохнуть на Черном море – Чернышенко

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Правительство России приложит все усилия, чтобы россияне смогли отдохнуть летом на курортах Черноморского побережья. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы для этого будем прикладывать все усилия", – добавил он в ответ на вопрос радиостанции "Маяк".

Ранее Владимир Путин поручил кабмину максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал произошедшее миной замедленного действия и призвал ликвидировать последствия загрязнения.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

Специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239". Работы завершатся к 31 марта.

Новости регионов: небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

Читайте также


туризмрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика