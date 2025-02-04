Роспотребнадзор не выявил несоответствий нормам в рыбной продукции из Черного моря

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты Роспотребнадзора проверили рыбную продукцию, которая была выловлена из Черного моря, передает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам исследований, несоответствий гигиеническим нормам не было выявлено. При этом всего было организовано свыше тысячи проверок.

При этом надзорное ведомство продолжает отслеживать безопасность черноморской рыбной продукции.

Кроме того, ведомство на ежедневной основе продолжает мониторить побережье Крыма и Краснодарского края, проведя уже более 2,2 тысячи исследований воды, 5,7 тысячи проверок атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тысячи проверок почвы. Также проведено около 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введена в Севастополе и Крыму.

