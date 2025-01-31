Роспотребнадзор не выявил в рыбе из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты Роспотребнадзора провели 866 исследований рыбы, которая была выловлена в Черном море, для оценки ее безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате несоответствий гигиеническим требованиям не было зафиксировано. При этом Роспотребнадзор продолжает в усиленном режиме отслеживать качество рыбной продукции, используя лабораторные мощности в Анапе и Ялте.

Кроме того, ведомство продолжает на ежедневной основе мониторить побережье Крыма и Краснодарского края, проведя уже более 2,2 тысячи исследований воды, 5,7 тысячи проверок атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тысячи проверок почвы.

"Также проведено около 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров", – добавили в Роспотребнадзоре.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введена в Севастополе и Крыму.

