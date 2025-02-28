Спасатель-водолаз погиб при очистке Керченского залива от нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал Baza

Спасатель-водолаз, который принимал участие в работах по очистке Керченского залива от нефтепродуктов, не смог подняться на поверхность. Он погиб, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Когда сотрудник ведомства не поднялся на поверхность воды в установленное время, на поиски был направлен страховочный водолаз. Он обнаружил и поднял пострадавшего сотрудника. Принятые реанимационные действия не дали результатов.

Инцидент произошел в поселке Джемете в Анапе. Погибшим оказался спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Нархова Семен Андреевич Луговой. Он был спасателем 1-го класса и служил в ведомстве с 2011 года, принимая участие во многих спасательных операциях. У него остались жена и двое детей.

Следователи начали работать над установлением точных причин его гибели, сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Кубани. Сотрудники ведомства назначили судебно-медицинскую экспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

К настоящему моменту специалисты приступили к демонтажу части танкера "Волгонефть-239". Работы завершатся к 31 марта.

Вместе с тем Владимир Путин поручил кабмину максимально быстро поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал произошедшее миной замедленного действия и призвал ликвидировать последствия загрязнения.

