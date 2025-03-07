Выбросы мазута участились на побережье Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На побережье Краснодарского края участились выбросы мазута. Как рассказали в МЧС России, это связано с потеплением в регионе.

В настоящее время участившиеся случаи точечных выбросов мазута зафиксированы по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. Специалисты следят за новыми выбросами на побережье Кубани на протяженности 256 километров, в Крыму и Севастополе на контроле находится около 750 километров берега, сообщили в МЧС.

В настоящее время в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района собрано почти 100 тонн мазута. Кроме того, со дна поднято еще более 6 тонн.

Черноморские пляжи и морские воды оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которое произошло в декабре 2024 года.

К настоящему моменту специалисты раньше срока завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". Из внутренних резервуаров откачали более 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.