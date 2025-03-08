Последние конструкции танкера "Волгонефть-239" вывезены с мыса Панагия на Кубани

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Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239", которые остались возле мыса Панагия в Краснодарском крае, были вывезены с площадки с помощью спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

К последним фрагментами танкера относятся гребные винты и якорь.

Черноморские пляжи и воды оказались загрязнены нефтепродуктами после крушения в середине декабря 2024 года танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе объявили режим ЧС федерального уровня, а в Крыму – режим ЧС регионального характера.

Накануне специалистам удалось завершить работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". До этого они откачали из внутренних резервуаров свыше 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также отчистили все емкости для устранения возможного загрязнения акватории при проведении работ.

