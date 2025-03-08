08 марта, 17:53Происшествия
Последние конструкции танкера "Волгонефть-239" вывезены с мыса Панагия на Кубани
К последним фрагментами танкера относятся гребные винты и якорь.
Черноморские пляжи и воды оказались загрязнены нефтепродуктами после крушения в середине декабря 2024 года танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе объявили режим ЧС федерального уровня, а в Крыму – режим ЧС регионального характера.
Накануне специалистам удалось завершить работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". До этого они откачали из внутренних резервуаров свыше 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также отчистили все емкости для устранения возможного загрязнения акватории при проведении работ.
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