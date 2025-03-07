07 марта, 16:03Происшествия
Минтранс РФ определил способ утилизации мазута с танкеров "Волгонефть"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Министерство транспорта России выбрало способ, с помощью которого будет утилизирован мазут с затонувших танкеров "Волгонефть". Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев, передает его слова пресс-служба российского правительства.
Эксперты рассмотрели на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пять вариантов, выбранных из огромного количества выдвинутых версий. В результате отдано предпочтение одному из способов, который сейчас проходит необходимые согласования в федеральных органах власти.
Кроме того, на заседании была поднята тема погодных условий в Краснодарском крае.
"Теплеет, мазут начинает вести себя иначе. Мы этого ожидали и готовились: планируем увеличение группировки, задействованной для уборки пляжных территорий", – добавил Савельев.
Вице-премьер отдельно отметил роль водолазов в процессе уборки мазута со дна, назвав их работу важной. Сейчас в этом процессе задействованы 83 человека.
Кроме того, он рассказал, что для уборки мазута со дна Черного моря используются переносные высокопроизводительные мотопомпы с эжекторами на спасательных катерах. По его словам, этот механизм признан эффективным, поэтому количество таких судов будет увеличено до 6 единиц.
Пляжи и воды Черного моря оказались загрязнены мазутом после крушения в середине декабря прошлого года танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму введен режим ЧС регионального характера.
Владимир Путин потребовал оперативно поднять мазут со дна Черного моря. Он назвал инцидент с разливом нефтепродуктов миной замедленного действия. Именно поэтому президент потребовал заняться активной ликвидацией последствий загрязнения.
Специалисты раньше срока завершили работы по разделке кормовой части нефтетанкера "Волгонефть-239". До начала работ из внутренних резервуаров откачали более 1,4 тысячи тонн мазута и топлива, а также провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах. ФГБУ "Морспасслужба" уже начало зачистку территории.
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