Мэрия Анапы потребовала взыскать с владельцев танкеров "Волгонефть" 211 млн рублей

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Мэрия Анапы потребовала взыскать 211 миллионов рублей с владельцев танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в декабре прошлого года. Об этом говорится в официальном телеграм-канале администрации города.

"Именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС", – говорится в сообщении.

При этом власти Анапы подчеркнули, что названная сумма не является окончательной. В дальнейшем администрация планирует увеличить исковые требования.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал судовладельцев танкеров на 630 тысяч рублей. Отмечалось, что потерпевшие крушения судна подпали под нарушение технических регламентов.

Черноморские пляжи оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе действует режим ЧС федерального уровня. В Крыму же введен режим ЧС регионального характера.