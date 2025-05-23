Кабмин выделил еще 7,5 млрд руб на ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе

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В правительстве России из резервного фонда выделили дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров", – говорится в сообщении.

Сооружения позволят снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

До этого на проектирование коффердамов и демонтаж ряда конструкций на затонувших танкерах из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом власти последнего муниципального образования приостановили взимание туристического налога.

Накануне мэрия Анапы увеличила иск за ликвидацию последствий разлива мазута до 545,9 миллиона рублей. Увеличение суммы аргументировано новыми платежными поручениями подрядным организациям на оплату работ по ликвидации загрязнений.