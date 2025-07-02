Специалисты не выявили новых загрязнений на месте крушения судна на Енисее

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Специалисты не выявили новых загрязнений на реке Енисей в Красноярском крае, где произошел разлив ГСМ из потерпевшего крушение теплохода. Об этом сообщает глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.

Глава района подчеркнул, что специалисты провели замеры состояния берегов и акватории реки. Сотрудники МЧС обработали сорбентом оставшиеся пятна от нефтепродуктов площадью около 6 тысяч квадратных метров водной поверхности и 2 километра береговой полосы.

Озерских добавил, что речники пришвартовали к пострадавшему теплоходу баржу, которая помогла ему выровнять крен и обеспечить необходимую плавучесть. Вскоре специальное судно "Эколог" откачает с теплохода остатки дизельного топлива.

О крушении судна на Енисее стало известно 8 июня. По оценкам экспертов, в результате происшествия в реку попали от 10 до 15 тонн дизельного топлива.

Транспортная прокуратура Красноярского края начала проверку по данному факту. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, прокуратура следит за ликвидацией последствий инцидента.