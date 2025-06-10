Дело возбуждено после ЧП с судном на реке Енисей в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

В Красноярском крае после ЧП с судном на реке Енисей возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточный межрегиональный СУТ СК России.

"Дело возбуждено по двум статьям, по которым была начата процессуальная проверка", – сказал собеседник агентства.

ЧП произошло вечером 8 июня. Судно-толкач столкнулось с подводным препятствием и получило повреждение корпуса. В результате инцидента теплоход был частично подтоплен.

В прокуратуре организовали проверку по факту происшествия с судном. Сотрудники ведомства также держат на контроле ликвидацию последствий инцидента.

Позже стало известно, что разлив дизтоплива из получившего пробоину теплохода увеличился до около 30 тонн. Глава Казачинского района Юрий Озерских рассказал, что в связи с произошедшим в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Он отметил, что нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотова.

Роспотребнадзор, в свою очередь, добавил, что за качеством питьевой воды, подаваемой жителям Лесосибирска, следят специалисты ведомства.