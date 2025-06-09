Количество попавшего в Енисей топлива из теплохода увеличилось до 30 тонн

Фото: телеграм-канал "Юрий Озерских"

Разлив дизтоплива из получившего пробоину теплохода на Енисее в Красноярском крае увеличился до около 30 тонн. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

По его словам, в связи с произошедшим в районе введен режим чрезвычайной ситуации.

"Активно работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают все службы и надзорные органы", – написал Озерских в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотова. Продолжается мониторинг ситуации.

Озерских призвал не поддаваться панике и получать информацию только из официальных источников, а также ограничить свое пребывание в акватории Енисея.

"Угрозы для жителей нашего района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам", – пояснил он.

За качеством питьевой воды, подаваемой жителям Лесосибирска, после разлива топлива следят специалисты Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе ведомства.

"В адрес ресурсоснабжающих организаций Лесосибирска направлены предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в части усиления производственного контроля качества воды", – говорится в сообщении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, пробы воды будут отобраны и исследованы центром гигиены и эпидемиологии.

О ЧП стало известно вечером 8 июня. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту происшествия с судном. По данным ведомства, судно-толкач столкнулось с подводным препятствием и получило повреждение корпуса. В результате инцидента теплоход был частично подтоплен.

Прокуроры начали проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Кроме того, сотрудники ведомства держат на контроле ликвидацию последствий инцидента.