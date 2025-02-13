Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Фото: ТАСС/ЕPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении шестого флота ВМС США, опубликованном на сайте.

Как указано в тексте, инцидент произошел 12 февраля в 23:46 по местному времени (13 февраля 00:46 по московскому). Авианосец находился недалеко от Порт-Саида Египта в Средиземном море.

Информация о жертвах или повреждениях судов не поступала. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии. Началось расследование, отмечается в заявлении.

Ранее теплоход, который следовал из Ростова-на-Дону в Молдавию, сел на мель на реке Дон неподалеку от Азова. По данным главка регионального МЧС РФ, пострадавших нет, разлива топлива не зафиксировано. Кроме того, движение речного транспорта не перекрывали.