Врач Кондрахин: купание в море возле пляжей Анапы грозит закупоркой дыхательных путей

В Сети появились видео, как туристы загорают и плавают в море на закрытых пляжах Анапы. Отдыхать там запрещено до тех пор, пока не будут устранены последствия разлива мазута после аварии танкеров в конце 2024 года. Чем опасен такой досуг и какие альтернативные виды отдыха есть на курорте, разбиралась Москва 24.

Вопреки запретам

Роспотребнадзор признал непригодными 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края в апреле 2025 года. Они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го, после чего в воде и на береге оказался мазут.

Несмотря на это, в Сети распространяются видео с отдыхающими на пляжах Анапы: десятки человек не только загорают на песке, но и купаются. Некоторые отдыхают даже вместе с детьми и домашними животными.





пользовательница Сети Обстановка тут топовая: люди купаются, мазут плавает, дельфинчики плавают.

При этом 23 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с журналистами подчеркнула, что побережье Анапы по-прежнему остается зоной высокого риска. По ее словам, отдых возможен на других черноморских курортах: прибрежные территории от Новороссийска до границы с Абхазией соответствуют санитарным нормам. Также нарушений по всем объектам окружающей среды не выявлено на пляжах Крыма и Севастополя.

Альтернативный отдых

Купание в загрязненной мазутом воде может серьезно подорвать здоровье, предупредил в беседе с телеканалом "360" терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин терапевт Мазут очень тяжело отмыть, он может действительно повредить кожу, слизистые. И в прямом смысле слова закупоривать дыхательные пути, человек может погибнуть. Он как своего рода клей.

Кроме того, мазут на солнце дает испарения, которые при попадании в организм приводят к серьезному отравлению. Более того, химические соединения нефтепродукта способны разрушать сурфактант – особое вещество в легких, обеспечивающее нормальное дыхание. В дальнейшем это вызывает легочную недостаточность, предупредил Кондрахин.

Также эксперт напомнил, что мазут – пожароопасное вещество. После плавания в загрязненном море человек рискует загореться, если окажется рядом с источником огня.



Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что число бронирований отелей в Анапе на июнь 2025 года сократилось на 60–70% по сравнению с тем же периодом в 2024-м. По его словам, на время ограничений туристы выбирают альтернативные направления, среди которых Сочи, Геленджик или Абхазия.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Но есть прогноз, что в июле-августе сокращение будет не более 50%, что обусловлено другими возможностями курорта.

"Анапа – это еще и санаторно-оздоровительный отдых, процедуры, не связанные с морем. Те, кто предпочитает такой туризм, отдыхают там круглогодично", – отметил Горин.

Также отдыхающим могут предложить хорошо развитый винный и гастрономический туризм. Много на этой части черноморского побережья и качественных отелей с системой "все включено" и бассейнами открытого и закрытого типа на территории. Это в какой-то мере компенсирует отсутствие купания в море, заключил эксперт.

