Незначительные выбросы мазута нашли на участке побережья Анапы

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на одном участке побережья Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что выбросы мазута нашли на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Их ликвидировали 18 мая.

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом доступными для курортного сезона остались Крым и Севастополь.