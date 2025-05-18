Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 16:05

Происшествия

Незначительные выбросы мазута нашли на участке побережья Анапы

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на одном участке побережья Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что выбросы мазута нашли на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Их ликвидировали 18 мая.

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом доступными для курортного сезона остались Крым и Севастополь.

Новости регионов: в Анапе закрыли пляжи из-за спасательных работ

Читайте также


происшествияэкологиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика