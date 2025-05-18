18 мая, 16:05Происшествия
Незначительные выбросы мазута нашли на участке побережья Анапы
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружили на одном участке побережья Анапы. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края.
В оперштабе уточнили, что выбросы мазута нашли на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской. Их ликвидировали 18 мая.
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии.
Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце прошлого года. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.
В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. При этом доступными для курортного сезона остались Крым и Севастополь.
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