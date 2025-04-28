Жителя Анапы оштрафовали в Крыму за фейки о мазутных пятнах

Фото: телеграм-канал "Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете"

Жителя Анапы оштрафовали за публикацию неправдивой информации об обнаружении пятен мазута на городском пляже в Алуште на юге Крыма, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Уточняется, что в отношении мужчины составлен административный материал по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"), который для рассмотрения направили в суд.

По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, в результате проверки факт загрязнения не подтвердился.

Главы администрации Алушты Галина Огнева подчеркнула, что после появления информации пляж проверили. Пятна на камнях находятся далеко от моря и являются следами кровельной мастики. Ее использовали при ремонте спасательного поста, расположенного на этом пляже.

"Это подтвердили и рабочие, выполнявшие ремонтные работы. Все следы мастики убраны. Пятна никакого отношения к аварии в Керченском проливе и разливу мазута не имеют", – написала Огнева в телеграм-канале.

Она призвала СМИ и блогеров проверять информацию и не распространять недостоверные факты.

В конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В оперштабе Кубани 14 апреля сообщали об обнаружении на девяти участках побережья новые выбросы мазута. Они были выявлены на береговой линии Анапы.