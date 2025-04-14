Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Новые выбросы мазута обнаружены на девяти участках побережья Кубани, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

По данным специалистов, выбросы были выявлены на береговой линии Анапы. Между селом Витязево и станицей Благовещенская загрязнены пять участков. Также мазут нашли у санатория "Эллада", в районе устья реки Можепсин, на Центральном пляже Анапы и в районе детского лагеря "Приморский".

Специалисты зафиксировали там мелкие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, которые были загрязнены мазутом.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел в Керченском проливе в конце 2024 года.

Как отметил глава Минтранса Роман Старовойт, причиной крушения стало невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Суммарный ущерб экологии от ЧП составил 84,9 миллиарда рублей.

По данным Роспотребнадзора, вода и пляжи на Кубани и в Крыму безопасны для купания, а курорты находятся вне зоны риска. Эксперты провели более 2,8 тысячи исследований, по результатам которых анализы питьевой воды, воды из источников водоснабжения, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не показали несоответствия.