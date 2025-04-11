Аксенов заявил, что незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму

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Незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, передает РИА Новости.

"По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены", – подчеркнул глава Крыма.

Аксенов отметил, что в текущем году в республике откроются 340 пляжей, при этом на некоторых из них все еще идут восстановительные работы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вода и пляжи в Крыму, Севастополе и других поселениях безопасны для купания. Курорты находятся вне зоны риска, отметили в ведомстве.

Там также добавили, что специалисты продолжают мониторинг рыбы из Черного моря. Аквакультура, в том числе устрицы и мидии, проверяются по органолептическим показателям, гистамину, бензапирену и полихлорированным бифенилам.

Всего эксперты провели более 2,8 тысячи исследований. В результате анализы питьевой воды, воды из источников водоснабжения, рыбы и морепродуктов в Краснодарском крае и Крыму не показали несоответствия.