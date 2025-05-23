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23 мая, 12:13

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Глава Роспотребнадзора Попова: показатели воды и песка в Крыму и Севастополе в норме

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму и Севастополе после разлива мазута

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Показатели воды, песка, рыбы и морепродуктов на территории Крыма и Севастополя соответствуют норме после разлива мазута в Черном море. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она отметила, что санитарным требованиям также соответствуют показатели морской воды, прибрежного песка, атмосферного воздуха от Новороссийска в сторону Сочи и на территории Крыма.

"Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды (морской воде, песку и воздуху. – Прим. ред.) и по всем показателям", – сказала Попова.

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент 80% летних оздоровительных учреждений региона и Крыма получили санитарные заключения и разрешения на работу, добавила глава ведомства.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. Как рассказал глава Минтранса РФ Роман Старовойт, авария произошла из-за нарушения сезонных ограничений на судоходство.

На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов российский кабмин дополнительно выделил свыше 7,5 миллиарда рублей. Средства направят Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений. Они помогут снизить риски новых разливов при откачке мазута из затонувших фрагментов танкеров.

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