Прокуратура начала проверку после подтопления судна в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры организовали проверку по факту происшествия с судном на реке Енисей в Красноярском крае. Об этом говорится в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, при движении теплохода типа "ОТ" в составе с несамоходным судном через Казачинский порог судно-толкач столкнулось с подводным препятствием и получило повреждение корпуса. В результате инцидента теплоход был частично подтоплен.

Прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего, а также начали проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Сотрудники ведомства также следят за ликвидацией последствий инцидента.

По данным районного ЕДДС, в результате случившегося в реку Енисей попали от 10 до 15 тонн дизельного топлива. В связи с ЧП посещение акватории Енисея необходимо ограничить на время проведения работ по очистке.

В конце мая бензовоз опрокинулся в Невельском районе Сахалина, на дорогу вытекло 1,5 тонны дизельного топлива. Предварительно, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.