Моряки, спасенные с горящего в Японском море судна "Айсберг", прибыли в Пусан

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Моряки, которых ранее спасли с загоревшегося в Японском море судна "Айсберг", доставлены в порт Пусан в Южной Кореи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Никто из членов экипажа не нуждается в медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

Президент ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказывал, что судовладелец планирует вернуть моряков из Пусана на Сахалин через Владивосток на ближайших авиарейсах.

Рыболовная шхуна "Айсберг", которая следовала из Приморья в Южную Корею, загорелась в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Экипаж корабля – 17 россиян – покинул борт на двух плотах.

Моряков спас транспортный рефрижератор "Остров Ионы", который получил сигнал бедствия, а затем оперативно прибыл к аварийному судну.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента, а также соблюдение требований безопасности на судне.