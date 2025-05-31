Бензовоз опрокинулся в Сахалинской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Сахалинской области"

Бензовоз опрокинулся в Невельском районе Сахалина, на дорогу вытекло 1,5 тонны дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП произошло повреждение цистерны и разлив топлива.

Никто из людей не пострадал. Водителю была оказана медпомощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Невельская городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Установлено, что мужчина не имеет разрешение на перевозку опасного груза.

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