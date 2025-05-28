ДТП с 4 автомобилями произошло на Дмитровском шоссе

Фото: depositphotos/svedoliver

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на Дмитровском шоссе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобили столкнулись возле дома № 137. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших еще уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы, говорится в сообщении.

"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в департаменте.

Ранее на улице Полбина произошло ДТП с тремя автомобилями. Движение в этом районе было затруднено на два километра, из-за чего водителей попросили искать иные пути для проезда.

До этого несколько авто столкнулись в районе съезда № 93А на внутренней стороне 96-го километра МКАД. Подробностей ДТП не сообщалось, но в Дептрансе также призвали искать альтернативные маршруты.

