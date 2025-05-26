ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Полбина

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Три автомобиля попали в ДТП на улице Полбина в районе дома 32. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 2 километра. В связи с этим водителей попросили заранее искать альтернативные маршруты.

Ранее несколько машин столкнулись на внутренней стороне 96-го километра МКАД, в районе съезда № 93А. На месте работали оперативные городские службы.

До этого автобус "ЛиАЗ" столкнулся с пятью легковыми автомобилями на 49-м километре трассы М-10 "Россия" в Солнечногорске. По данным подмосковного МВД, все участники ДТП двигались в попутном направлении. При этом никто из них не обращался за медпомощью. По факту произошедшего организована проверка.

