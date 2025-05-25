Автобус "ЛиАЗ" столкнулся с 5 автомобилями в Подмосковье

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Автобус "ЛиАЗ" столкнулся с пятью легковыми автомобилями на 49-м километре трассы М-10 "Россия" в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 18:20 по московскому времени. В ведомстве уточняется, что все участники аварии двигались в попутном направлении. При этом никто из них не обращался за медпомощью.

По факту произошедшего сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. В ходе нее им предстоит выяснить все причины ДТП, а также принять решение в соответствии с законом.

Ранее водитель автомобиля каршеринга насмерть сбил ребенка в центре Москвы. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. Каршеринг совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора.

Еще одна авария произошла на улице Гвардейской на западе Москвы, где столкнулись автобус и бетономешалка. Авария произошла с участием автобуса № 259. В результате два человека, которые находились в нем, пострадали.