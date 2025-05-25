В Подмосковье арестован попавший в ДТП на трассе М-12 водитель микроавтобуса

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд заключил под стражу водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП на трассе М-12 "Восток" в Подмосковье, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Под арестом он пробудет до 23 июля. Как уточнили в ведомстве, в рамках предварительного следствия выяснилось, что у подозреваемого есть судимость за нарушение ПДД, он не имеет постоянного места жительства в Московской области и официального источника дохода.

Более того, 24-летний водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц Спринтер 2" был ранее лишен права управления транспортным средством. В связи с этим его действия подпадают под статью 264 УК РФ.

Микроавтобус и два легковых автомобиля столкнулись на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении.

По предварительным данным, ДТП могло произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения.

В настоящее время в больницах Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава остаются девять пострадавших. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов – в состоянии средней тяжести.