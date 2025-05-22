Два пассажира автобуса госпитализированы после ДТП в Конькове

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Два пассажира автобуса № 642 пострадали в результате ДТП в столичном районе Коньково. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По данным организации, инцидент произошел около 17:00 в четверг, 22 мая, на улице Введенского в районе дома 4. По предварительным данным, водитель автомобиля внезапно применил торможение, из-за чего автобус также был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения столкновения.

В результате в салоне общественного транспорта упали два пассажира. Их госпитализировали.

Ранее в Зеленограде водитель "Газели" сбил пешехода при движении по тротуару задним ходом. Пострадавшая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, она скончалась от полученных травм.

До этого один человек погиб в результате аварии на северо-востоке Москвы. На внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) столкнулись грузовик и "Газель". Водитель последнего транспортного средства скончался на месте ДТП.

