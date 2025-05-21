Водителя микроавтобуса арестовали после ДТП с погибшими в Калмыкии

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Водителя микроавтобуса арестовали на 2 месяца после ДТП в Юстинском районе Калмыкии, в котором погибли 7 человек, сообщила на сайте пресс-служба МВД России по республике.

По данным Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России, в ДТП 21 человек получил травмы.

В СУ СК по Калмыкии завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Кроме того, МВД по республике возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц").

ДТП в Калмыкии произошло 19 мая на 1 211-м километре ФАД Р-22 Каспий. После случившегося губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручал профильным ведомствам организовать взаимодействие с местными властями.