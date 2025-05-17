14 человек пострадали в ДТП с автобусом в подмосковном Раменском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

14 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, примерно в 15 часов 17 мая на 36-м километре трассы М-5 "Урал" грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. Но тут же в стоящий транспорт въехал рейсовый автобус.

Уточняется, что среди 14 получивших различные травмы есть водитель автобуса, а также двое несовершеннолетних пассажиров.

Ранее два человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Подмосковье. Трагедия произошла на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz врезался в "КамАЗ". Установлением всех обстоятельств произошедшего дорожного инцидента займутся сотрудники Госавтоинспекции.

