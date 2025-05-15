Автомобиль загорелся на ЮВХ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Автомобиль загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На место ЧП вызвали экстренные службы города. Им предстоит выяснить детали случившегося, а также уточнить информацию о пострадавших.

В связи с происшествием движение в сторону шоссе Энтузиастов оказалось затруднено. В транспортном ведомстве порекомендовали искать альтернативные маршруты.

К настоящему моменту сотрудники МЧС России потушили возгорание, уточнили в пресс-службе столичного подразделения ведомства. Там отметили, что огонь распространился на 42 квадратных метра.

В тушении участвовали пять пожарных и одна единица техники, уточнили в МЧС, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Схожее ЧП ранее произошло на внешней стороне 6-го километра МКАД. Из-за загоревшегося автомобиля движение транспорта в районе ДТП было затруднено на 1 километр – машины объезжали место аварии по первой и второй полосам.

До этого автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске. Пламя под капотом машины вспыхнуло на улице Кирова. Ее удалось оттащить на обочину, чтобы не мешать интенсивному трафику. На месте работали два пожарных расчета, которые оперативно потушили возгорание.