15 мая, 12:19Происшествия
Автомобиль загорелся на ЮВХ
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Автомобиль загорелся на Юго-Восточной хорде в Москве, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
На место ЧП вызвали экстренные службы города. Им предстоит выяснить детали случившегося, а также уточнить информацию о пострадавших.
В связи с происшествием движение в сторону шоссе Энтузиастов оказалось затруднено. В транспортном ведомстве порекомендовали искать альтернативные маршруты.
К настоящему моменту сотрудники МЧС России потушили возгорание, уточнили в пресс-службе столичного подразделения ведомства. Там отметили, что огонь распространился на 42 квадратных метра.
В тушении участвовали пять пожарных и одна единица техники, уточнили в МЧС, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
Схожее ЧП ранее произошло на внешней стороне 6-го километра МКАД. Из-за загоревшегося автомобиля движение транспорта в районе ДТП было затруднено на 1 километр – машины объезжали место аварии по первой и второй полосам.
До этого автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске. Пламя под капотом машины вспыхнуло на улице Кирова. Ее удалось оттащить на обочину, чтобы не мешать интенсивному трафику. На месте работали два пожарных расчета, которые оперативно потушили возгорание.
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