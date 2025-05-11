Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Движение на Филимонковском шоссе перекрыто в сторону Подмосковья из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260. В связи с этим оба ряда по направлению в область перекрыты, однако движение в районе места инцидента не затруднено. Автомобилисты объезжают место аварии по прилегающим улицам.

Как уточнили в столичном ГУ МВД России, на Филимонковском шоссе столкнулись два автомобиля из-за чего пострадали два человека. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые установят детали ЧП.

Ранее в центре Москвы машина столкнулась с автобусом маршрута с216. Авария произошла на Саввинской набережной, у дома 25. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус, который находился на остановке. В результате никто не пострадал.