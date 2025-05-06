ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В центре Москвы машина столкнулась с автобусом, который курсирует по маршруту с216. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

ДТП произошло 6 мая примерно в 08:37 на Саввинской набережной, у дома 25. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус, который находился на остановке.

В результате никто не пострадал. Другие детали, связанные с аварией, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД. По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" въехал в попутный грузовик "Мерседес" и две легковушки. В результате погиб водитель первой машины, а сидящий за рулем второго автомобиля получил травмы.

До этого в Дзержинском районе Волгограда автомобиль "УАЗ" влетел в ограждение подземного пешеходного перехода и перевернулся. По данным регионального МВД, водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.

