Член КПРФ Дубовенко не стал отрицать вину в спровоцированном им ДТП в Туле

Фото: телеграм-канал "Тула. Происшествия"

Член КПРФ Дмитрий Дубовенко заявил, что не отрицает свою вину в ДТП в Туле, где погибли два человека. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Авария произошла 3 мая. Водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. От удара скончалась пассажирка Toyota, спустя время в больнице умер водитель этого же автомобиля.

По словам Дубовенко, у него почти 20-летний водительский стаж и ни одной аварии не было за это время. Он также якобы не превышал скорость и не совершал маневры. Более того, он утверждает, что был трезв.

"Я был за рулем, да, мой автомобиль вылетел, я этого не отрицаю, я тоже никуда не убегал, не скрывался, ничего такого не делал, чтобы там как-то вот, знаете, отмазаться и прочее <...> Я никаких маневров перед этим не совершал, я просто ехал прямо", – рассказал Дубовенко.

Он уточнил, что попытался связаться с родственниками погибших, однако те настроены негативно и отказываются общаться. В настоящее время член КПРФ находится в больнице.

Ранее четыре машины столкнулись на 314-м километре ЦКАД, в результате чего погиб водитель грузовика. ДТП произошло в районе Истры. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Scania въехал в попутный грузовик Mercedes и две легковушки.