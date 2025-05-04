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04 мая, 08:15

Происшествия

Новости регионов: гонки на парковке в Красноярске закончились аварией

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На одной из парковок Красноярска, известной среди уличных гонщиков, произошло ДТП. BMW пытался выполнить дрифт, но в него на скорости врезался Mercedes. Машины получили серьезные повреждения. Водители не пострадали.

На одной из улиц Тулы водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу и на скорости врезался в легковушку. От удара машину отбросило еще на два автомобиля. Один человек погиб на месте, еще один находится в реанимации. По словам свидетелей, виновник аварии был сильно пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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