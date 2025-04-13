Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк

Фото: телеграм-канал "Кемерово с огоньком"

ДТП с участием 7 автомобилей произошло на 118-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк. Травмы в результате аварии получили двое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.

В соответствии с предварительной информацией, водитель автомобиля Hyundai Creta направлялся из Новокузнецка в Кемерово, но не учел задымление на проезжей части, из-за чего не смог соблюсти безопасную дистанцию с "Газелью", которая ехала впереди.

В такой же ситуации оказались водители автомобилей Kia Sportage и Chery Tiggo, которые ехали за двумя первыми машинами. В результате в Kia врезался Nissan Bluebird, в который после этого въехал автомобиль Lada Priora.

Травмы получили водитель и двое детей 3 и 5 лет, которые ехали в Chery Tiggo. Кроме того, пострадал пассажир автомобиля Nissan Bluebird.

В настоящий момент полицейские работают над установлением всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки планируется вынести решение в соответствии с законодательством.

Накануне семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, не смог справиться с управлением. В результате он выехал на обочину встречного движения и наехал на группу людей.