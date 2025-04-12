Семь человек пострадали в Нижегородской области при наезде автомобиля

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Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Нижегородской области, сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в ночь на субботу, 12 апреля, в Балахнинском районе, уточнили в ведомстве. Установлено, что мужчина, находившийся за рулем иномарки, не смог справиться с управлением. В результате он выехал на обочину встречного движения и наехал на группу людей.

Из-за инцидента травмы получили 7 пешеходов. При этом двух человек медики отпустили после оказания помощи, еще двоим потребовалась госпитализация. В настоящий момент продолжается медицинский осмотр еще троих пострадавших, все они доставлены в больницу.

Ранее автобус попал в ДТП на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Предположительно, водитель не справился с управлением транспорта.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 23 человека. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.