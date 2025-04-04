Четыре человека погибли в массовом ДТП с фурой в Саратовской области

Фото: sarnovosti.ru

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Авария, по предварительным данным, случилась примерно в 10:10 по местному времени (09:10 по Москве. – Прим. ред.) вблизи села Каменка. Столкновение привело к возгоранию легковых машин.

"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – добавил Юрин в своем телеграм-канале.

Еще одно столкновение с участием машины скорой помощи и автомобиля Mercedes произошло в Москве. В результате три сотрудника скорой помощи получили травмы разной степени тяжести. Люди, находившиеся в легковом автомобиле, не пострадали.

До этого два человека пострадали при аварии с участием автобуса на ЦКАД в Подмосковье. Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Пострадавших госпитализировали.