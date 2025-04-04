04 апреля, 13:21Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП с фурой в Саратовской области
Фото: sarnovosti.ru
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей и фуры в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
Авария, по предварительным данным, случилась примерно в 10:10 по местному времени (09:10 по Москве. – Прим. ред.) вблизи села Каменка. Столкновение привело к возгоранию легковых машин.
"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – добавил Юрин в своем телеграм-канале.
Еще одно столкновение с участием машины скорой помощи и автомобиля Mercedes произошло в Москве. В результате три сотрудника скорой помощи получили травмы разной степени тяжести. Люди, находившиеся в легковом автомобиле, не пострадали.
До этого два человека пострадали при аварии с участием автобуса на ЦКАД в Подмосковье. Водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а затем врезался в автомобиль и микроавтобус. Пострадавших госпитализировали.
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