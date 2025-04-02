Несколько автомобилей столкнулись на 18-м километре МКАД

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Несколько автомобилей столкнулись на 18-м километре внешней стороны МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение перекрыто по трем полосам из пяти и затруднено на 7 километров. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – отметили в департаменте.

На месте аварии в настоящее время работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Днем ранее ДТП произошло на внутренней стороне 24-го километра МКАД. Тогда столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии пострадали три человека. Из-за ДТП пришлось ограничить движение по четырем из пяти полос, а движение в районе ДТП было затруднено.

Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего.

