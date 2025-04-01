Три человека пострадали в ДТП на внутренней стороне 24-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в результате столкновения пяти машин на внутренней стороне 24-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Сейчас на месте задействованы сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Как уточнили в ведомстве, в районе ДТП пришлось ограничить движение по четырем из пяти полос.

Движение в районе аварии затруднено на 2,5 километра, предупредили в столичном Дептрансе. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

В свою очередь, прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на МКАД.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием автобуса на ЦКАД в Подмосковье. По данным регионального ГУ МВД России, на 281-м километре трассы А-113 водитель автобуса выехал на регулируемый перекресток на красный светофор, а после столкнулся с машиной и микроавтобусом. Всех пострадавших госпитализировали, уточнили в ведомстве.

