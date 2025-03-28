Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 21:10

Происшествия

Пострадавшие в ДТП со скорой помощью в Москве доставлены в стационары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пострадавшие в ДТП со скорой помощью на юге Москвы госпитализированы в стационары в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Пострадали трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", – цитирует Агентство "Москва" заявление департамента.

Ведомство намерено разбираться во всех обстоятельствах ДТП наряду с соответствующими службами.

Инцидент произошел вечером 28 марта на Кировоградской улице в столичном Чертанове. Автомобиль скорой помощи ехал для оказания экстренной медпомощи, но совершил вынужденный маневр и въехал на остановку.

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика