Пострадавшие в ДТП со скорой помощью в Москве доставлены в стационары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пострадавшие в ДТП со скорой помощью на юге Москвы госпитализированы в стационары в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Пострадали трое сотрудников скорой помощи, а также один человек на остановке", – цитирует Агентство "Москва" заявление департамента.

Ведомство намерено разбираться во всех обстоятельствах ДТП наряду с соответствующими службами.

Инцидент произошел вечером 28 марта на Кировоградской улице в столичном Чертанове. Автомобиль скорой помощи ехал для оказания экстренной медпомощи, но совершил вынужденный маневр и въехал на остановку.

