Движение затруднено на Киевском шоссе Москвы из-за возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Что там, Москва?"

Движение транспорта затруднено на 1,5 километра на Киевском шоссе из-за возгорания автомобиля, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, автомобиль загорелся в первой полосе движения шоссе возле деревни Мешково. На место происшествия прибыли сотрудники городских оперативных служб. Они выясняют детали ЧП и информацию о пострадавших.

Вместе с тем столичных автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Ранее массовое ДТП произошло в районе дома 39 на проспекте Вернадского в Москве. Авария повлияла на транспортный поток, из-за чего движение было затруднено на 3,5 километра.

До этого на Ходынском бульваре в столице сгорел автомобиль Tesla. Пожарные оперативно потушили открытое горение, благодаря чему площадь пожара не превысила трех квадратных метров. По данным экстренных служб, информации о пострадавших в ЧП не поступало.