Участок дороги в районе улицы Поляны закроют до 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок дороги возле дома 54, строения 2, улицы Поляны закроют для транспорта с 22 марта по 30 сентября в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты поездок с учетом перекрытия участка. Машины смогут проехать по специально подготовленной дороге в районе улиц Весенней и Потаповской Рощи, добавило ведомство.

Между тем с 24 марта по 3 апреля поезда будут следовать по новому графику на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и на третьем маршруте Московских центральных диаметров. По другому графику будут следовать пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград – Крюково – Москва – Зеленоград, а некоторые электрички будут отменены.

Кроме того, в конце марта изменится расписание некоторых пригородных электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за модернизации инфраструктуры. Сообщалось, что 26 и 31 марта, 1–4, 7–11, 14–18, 21–23 апреля с 06:00 до 16:00 будет проходить капитальный ремонт путей на участке Луховицы – Щурово протяженностью 14,2 километра.