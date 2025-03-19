Маршруты автобусов и электробусов скорректируют в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 22 марта скорректируют 6 маршрутов автобусов и электробусов, курсирующих на востоке и севере Москвы, а также в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

В Троицке объединят маршруты № 168 и № c174, благодаря чему увеличится частота рейсов до центра города. Маршрут № 906 продлят до улицы Промышленной по новой улице Академика Франка.

Кроме того, маршрут № т75 получит новый номер – № 635. Теперь автобусы этого маршрута будут следовать только до улицы Николая Старостина.

Вместе с тем перестанет работать маршрут № 643 – автобусы перераспределят на более востребованные маршруты, уточняется в сообщении.



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Как отметили в департаменте транспорта, благодаря изменениям общественный транспорт станет подъезжать ближе к новым жилым домам, станциям рельсового каркаса и социальным объектам.

Между тем в Москве запущен новый автобусный маршрут № 639. Он будет ходить между станциями метро "Ясенево" и "Беляево". Предполагается, что его запуск позволит повысить комфорт жителей Юго-Западного округа.

С 15 марта в 18 районах столицы изменились 20 маршрутов наземного городского транспорта. В частности, в Можайском районе стала удобнее пересадка между автобусами и станцией "Сетунь" МЦД-1, а в других районах транспорт начал ближе подъезжать к жилой застройке и социальным объектам.