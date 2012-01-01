Москвичам рассказали, как изменятся автобусные маршруты с 15 марта

15 марта в столице изменятся 20 маршрутов наземного транспорта. Подробнее о предстоящих нововведениях – в нашем материале.

Новый объект – новый маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Трассы 20 маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве с 15 марта. Изменения почувствуют жители 18 районов города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Максим Ликсутов заммэра по вопросам транспорта и промышленности Благодаря комплексному развитию инфраструктуры в Можайском районе пересадка между автобусами и МЦД Сетунь станет удобнее и быстрее, а в других районах города автобусы и электробусы начнут ближе подъезжать к жилой застройке и социальным объектам.

В целом корректировки маршрутов зачастую проводят при открытии новых станций метро и МЦД, чтобы транспорт мог подъехать к ним поближе. По той же причине это делается после завершения строительства социальных объектов. Также это нужно, чтобы можно было доехать до новых жилых комплексов и связать соседние районы между собой, пояснили в столичном департаменте транспорта.

Информация обо всех изменениях появится на остановках, которых это коснулось. Также подробные сведения есть, например, на Едином транспортном портале, сайте Мосгортранса или официальных страницах префектур.

Что изменится?

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С 15 марта часть маршрутов изменится в Можайском районе, отметили в Дептрансе. К примеру, вместо автобуса 300 заработает новый экспресс е24. Если раньше пассажиров везли через Можайское шоссе, улицы Кубинку и Запорожскую, то теперь местные жители поедут по новой выделенной полосе на улицах Толбухина и Барвихинской.

Маршрут 825, в свою очередь, заменят на 225-й: он строится через улицу Кубинку, Можайское шоссе, Вяземскую улицу, Сколковское шоссе и южную часть Беловежской улицы. Прежний автобус ехал по улицам Толбухина и северной части Беловежской. А вот вместо маршрутов 45 и 840 будет создан новый с номером 240. Автобусы начнут ездить до Киевского вокзала по улицам Барвихинской и Кубинке вместо Можайского шоссе и улиц Толбухина и Запорожской, сообщили в департаменте.

Взамен маршрута 178 появится 283-й: автобус поедет по Барвихинской улице вместо улиц Толбухина и Запорожской. Кроме того, для маршрутов с289 и 295 вместо улиц Запорожской и Маршала Неделина теперь предназначена новая выделенная полоса на Толбухина. Плюс вместо маршрутов 104,198 и 554 появятся номера 248, 295 и 259.



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Также новые автобусные остановки появятся около станции МЦД Сетунь. На Барвихинской улице – для маршрутов е24, 240 и 283, а на Толбухина – для е24, 225, 259 и 732.

Теперь, чтобы добраться до метро "Кунцевская" с Барвихинской улицы, вместо маршрута 45 можно будет воспользоваться станцией МЦД Сетунь или автобусом 283. С Можайского шоссе же в этом направлении поедут автобусы 200.



Корректировки распространятся и на поселение Московский. Вместо автобусов 333 появится транспорт под номером 255. Он начнет ходить по Проектируемому проезду № 7083 до МЦД Мичуринец вместо улицы Федосьино. Благодаря этим изменениям у жителей Московского и района Переделкино Ближнее появится удобный маршрут до МЦД, пояснил руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Дептранса Никита Качарава.

Поездки между метро "Рассказовка" улицей Федосьино будут осуществляться по маршруту 296. А конечной точкой автобусов 881 станет "Рассказовка" вместо МЦД Солнечная. На Боровском шоссе между тем следует пользоваться маршрутами 750 и 950.



В Теплом Стане маршрут 188 объединится с 444-м. В результате после метро "Генерала Тюленева" автобусы будут направляться в парк "Тропарево". При этом на улице Теплый Стан также можно будет воспользоваться маршрутами, альтернативными 444, – с14, 227, 281 и 553.

У автобусов 895к и 882, курсирующих в Коммунарке, поменяются номера на 935 и 992 соответственно, предупредили в Дептрансе. Кроме того, маршруты 935, 967, 983 и 992 теперь поедут по улице Сосенский Стан вместо Фитаревской.





пресс-служба департамента транспорта Москвы Перезапуск маршрутов по параллельной улице позволит улучшить транспортную доступность Троицкой поликлиники.

Новый маршрут с783 запустят в столичных Печатниках. В Дептрансе уточнили, что автобусы будут доступны с понедельника по субботу с 08:30 до 21:00.

"Благодаря этому около 200 жителей района получат прямой маршрут до нового Центра московского долголетия", – подчеркнули в ведомстве.

Также в Печатниках закроется временный маршрут 824п, который изначально вводился на период строительства моста через Нагатинский затон. Теперь работы завершены, и автобус больше не требуется.

