Автобусный маршрут № 643 между севером и востоком Москвы прекратит работу 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Вместо этого маршрута ведомство предложило пассажирам пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).

"Пассажиры предпочитают МЦД-3 после его открытия – поезда ходят каждые 10 минут. Работа маршрута больше не требуется. Между севером и востоком Москвы добирайтесь по МЦД-3, МЦК и Некрасовской линии", – указали представители департамента.

Отмечается, что из Кожухово до станций Некрасовской линии метро можно будет добраться с помощью маршрутов № 726, 773, 787, 808, 821, 849 и 855, а до станции МЦД-3 "Косино" удастся доехать на автобусе № 787. Вместе с тем из Западного Дегунино ходят автобусы маршрута № 154, на которых можно добраться до станции метро "Ботанический сад", а также № 215, с помощью которых удастся доехать до станции МЦД-3 "Грачевская".

Планируется, что в Москве и Подмосковье будут скорректированы еще шесть маршрутов автобусов и электробусов. Их изменят таким образом, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам.