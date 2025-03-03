Новая конечная станция наземного транспорта начала работать в Печатниках

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая конечная станция наземного транспорта начала работать в столичных Печатниках, сообщает заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Остановка "Курьяново" находится у одноименной станции МЦД, туда прибывают автобусы маршрутов 35 и 292.

Кроме того, у станции метро "Потапово" в ТиНАО завершено строительство здания для водителей, где сотрудники могут отдохнуть, принять пищу, сходить в душ. Там останавливается транспорт маршрутов С936 и 971.

"Мы развиваем конечные станции, чтобы наземный транспорт работал еще надежнее. За последние два года построили и обновили более 30 из них. Это улучшило условия труда водителей и положительно повлияло на работу транспорта", – напомнил Ликсутов.

Конечные станции автобусов позволяют повысить эффективность общественного транспорта. Уменьшается время ожидания автобусов и электробусов, а водители могут быстрее сдавать транспорт в парк и отдыхать между рейсами в комфорте. Кроме того, огороженная площадка для разворота помогает совершать безопасные маневры без выезда на проезжую часть.

Ранее Ликсутов рассказывал, что в Москве достроены девять остановок и еще две перенесены в более удобные места. Изменения коснулись 30 маршрутов наземного транспорта, проходящих в 10 районах Москвы.

