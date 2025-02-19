Более тысячи медиаэкранов появилось в наземном транспорте Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше тысячи медиаэкранов появилось в наземном транспорте Москвы благодаря поставкам новых автобусов и электробусов в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сегодняшний день специалисты установили более 16 тысяч таких экранов, на них горожане могут узнать названия остановок, время в пути и другую информацию о маршруте автобуса или электробуса.

Вице-мэр уточнил, что медиаэкраны работают более чем на 8 тысячах наземных маршрутов.

"Мы активно развиваем наземный транспорт столицы. <...> Продолжаем повышать комфорт пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

Вместе с тем транспортное ведомство продолжает развивать сеть экологичного транспорта в столице. В рамках работ специалисты установили 14 новых зарядных станций для электробусов.

Их расположили в трех районах – Ивановском, Дмитровском и Коньково. Всего в мегаполисе работают более 360 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 2,3 тысячи электробусов.