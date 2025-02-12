В столице установили 14 новых зарядных станций для электробусов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В рамках развития сети экологичного транспорта в Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует портал мэра и правительства города.

Их расположили в трех районах – Ивановском, Дмитровском и Коньково. Как отметил вице-мэр, на сегодняшний день в столице работают более 360 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 2,3 тысячи электробусов.

Для восполнения заряда аккумулятора электробус подъезжает к станции, где пантограф подключается к зарядному куполу. Причем зарядные станции подходят для всех моделей электробусов и работают в любую погоду.

Вместе с тем Дептранс открыл новую площадку для обслуживания электробусов российского производства – парк "Коньково". Он включил в себя уже более 50 экологичных машин от ПАО "КАМАЗ", которые работают на маршрутах столицы.

Обслуживание электробусов в парках проходит в несколько этапов. Каждая машина проходит мойку и чистку, после проверяется исправность всех систем и узлов, затем специалисты завода-изготовителя ремонтируют и проводят сервисное обслуживание техники.