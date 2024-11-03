Электробусы начали ходить по маршруту М54 между САО и СВАО

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на маршрут М54 от станции метро "Верхние Лихоборы" до железнодорожной станции Лосиноостровская, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Этот магистральный маршрут связывает четыре линии столичного метро и Московских центральных диаметров (МЦД), а также Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД).

"По будням на него выходит 17 электробусов российского производства. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина", − приводит слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут М54 был открыт в сентябре текущего года после строительства новой дороги между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе. Это позволило сделать поездки на наземном транспорте более удобными для жителей семи районов Москвы.

При этом замена одного автобуса на электробус сопособствует снижению выбросов углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Они также обеспечивают комфорт пассажиров за счет плавного хода, отсутствия шума и вибраций. Салоны электробусов оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами, на которых транслруется информация о маршруте. Вместе с тем этот вид транспорта оснащен откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

Ранее электробусы начали курсировать по маршрутам № 21, 304, 645 и 804, которые охватывают 19 районов столицы. По будням на них выходят 24 машины. Всего в городе работает уже больше 2 тысяч электробусов.